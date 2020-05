Gullit Peña pretende volver a la Liga MX y a la Selección

Carlos Peña Rodríguez, más conocido como 'Gullit', está pasando por un mal momento. Además de estar padeciendo la cuarentena debido al coronavirus, el mediocampista no sabe qué será de su futuro, teniendo en cuenta que hace unas semanas autoridades del futbol mexicano eliminaron el ascenso.

En una entrevista que le concedió al diario Marca, el ex-Chivas, Cruz Azul, León, Pachuca y Necaxa contó cómo está viviendo esta dura situación: “Con lo que pasó del ascenso y no descenso sí hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar, tanto en mí persona como en otros muchos jugadores. Estamos tranquilos, nuestra intención es seguir en Correcaminos".

Gullit, mediocampista de Correcaminos de la UAT.

De todos modos, Gullit no le cierra las puertas a la idea de volver a jugar en la máxima categoría de México, por lo que estará dispuesto a escuchar ofertas: "Obviamente no estoy cerrado a otras opciones, vamos a tomar la mejor decisión que nos convenga. Teníamos la intención de ascender a Correcaminos a Primera División, no se logró el objetivo por otras cuestiones que muchos lo saben, pero aún tengo la mentalidad de regresar a la Liga MX”.

Asimismo, el mediocampista que conquistó dos Liga MX con León, una Copa MX con Chivas y una Supercopa MX con Necaxa resaltó que también tiene intenciones de volver a ser convocado en el Tri, donde marcó 2 goles en 19 partidos: “Quiero regresar a la Selección Mexicana, tengo 30 años y estamos preparándonos para volver a los primeros planos”.

¿Podrá Gullit regresar al futbol mexicano? ¿Le darán la oportunidad? Mientras tanto, los equipos del Ascenso continúan presionando para que las autoridades den marcha atrás con la decisión que tomaron....

