Hay tiro: Miguel Herrera metió el dedo en la llaga y el Negro Santos explotó

Las críticas de Antonio Carlos Santos hacia Miguel Herrera no son nuevas. Es normal leer al exfutbolista del América hablando mal del actual entrenador del conjunto azulcrema, pero esta vez la pedrada llegó desde el otro lado. Y es que el director técnico contestó a todos los juicios del histórico elemento.

"A mí me parece que es envidia. Él no ha hecho bien las cosas para trabajar en el club. Yo no fui americanista como él, y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él. Le voy al América pierda o gane, apoyo a muerte", dijo el Piojo en entrevista en Ahora o Nunca de ESPN.

Pero el Negro no se quedó callado y lanzó tres publicaciones continuadas en Twitter para responderle al timonel de las Águilas: "En qué parte estás, Miguel Herrera, que no te veo? Por ganar dos torneos a Cruz Azul de puro chanfle envidiarte algo a ti? Cómo qué? Jugué el futbol como uno de los mejores, no solo en México. De qué hablas? En el América de hoy ya entra hasta el hijo del vecino".

"En el América no entran los que más tienen trayectoria futbolística, me queda claro. Es amiguismo el que hace llegar, no por capacidad porque no la tienes! Tú eres la creación del periodismo deportivo mediocre de este país", agregó el exjugador que representó a los de Coapa entre las década del 80 y 90.

"Y de una vez que te quede claro algo, Miguel Herrera. Yo no quiero ser DT del América. Hoy por hoy solamente disfruto el ahora, porque el ayer ya es una historia de legado. Justo ahí donde tú dices que eres el mejor", cerró Antonio Carlos Santos, dando por terminado el cruce entre dos pesos pesados.

