Héctor Herrera dijo que Osorio fue como un padre para él y que en México no lo supieron valorar

El final del Mundial de Rusia fue también el final del ciclo de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección de México, más allá del intento de la Federación de renovarle el vínculo por cuatro años más. Un ciclo que comenzó batiendo récords y que terminó como terminan casi todos, en los octavos de final de una Copa del Mundo.

Quien conserva los mejores recuerdos de todo el proceso que, iniciado en octubre de 2015, llevó al Tri al Mudnial de Rusia es Héctor Herrera, mediocampista del Atlético Madrid que está convencido, y así lo reconoció en una entrevista concedida a La Liga de España, que en México no supieron valorar al entrenador colombiano.

"Para mí era un padre. Todos lo decían en la selección. Jugamos 25 partidos y jugué los 25 partidos. Para mi punto de vista no lo valoraron lo que lo tenían que haber valorado", comenzó diciendo el futbolista. Y agregó: "A mí me parece un excelente entrenador y una excelente persona que tiene ideas y tiene ideas muy buenas para el futuro de la selección y de las selecciones menores, pero creo que no lo valoró la gente, la afición mexicana".

Héctor Herrera aseguró que desde aquel invicto que se cortó con la derrota por goleada ante Chile en la Copa América, al entrenador siempre se le exigió demasiado y que incluso le tocó oír a él mismo cómo despedían al DT colombiano con abucheos del Azteca en el último partido previo a viajar a Rusia.

"Era la mejor racha y antes de irnos al mundial decían 'fuera Osorio'. Habíamos ganado el partido, habíamos hecho la mejor eliminatoria y le gritaban 'fuera Osorio'. Creo que dejó mucho al fútbol mexicano y sobre todo a muchos jugadores les dio muchísima oportunidad. Lo que le criticaban mucho es que hacía muchas rotaciones, pero era un estilo de su forma de jugar. Eso no le gustaba a la gente en México", concluyó Herrera.

