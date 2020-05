Héctor Herrera se someterá a la prueba de Covid-19

El mundo se encuentra en un estado crítico, debido a que está siendo afectado e infectado por la pandemia del coronavirus. Las ligas deportivas de casi todo el mundo se encuentran suspendidas y, por el momento, no se reanudarán. La Liga Española es una de ellas, debido a que España es uno de los países más infectados de Covid-19.

A pesar de esto, el Atlético de Madrid planea volver a los entrenamientos, tomando todas las medidas de precaución necesarias. Para que esto se lleve a cabo, el club le hará el test a todos sus futbolistas, para evitar casos de contagios. Héctor Herrera se encuentra dentro de la plantilla, por lo que será sometido al exámen.

El mexicano será testeado y, en caso de no estar contagiado, regresará a los entrenamientos el viernes 8 de mayo. Los futbolistas no podrán compartir vestidor, deberán sanitizar los sitios de entrenamiento, y deberá entrenar en espacios abiertos.

Antes del parón de La Liga, Hector Herrera no se encontraba en su mejor momento futbolístico. El mediocampista no era tenido en cuenta por Diego Simeone y, generalmente, iba a la banca. Herrera buscará aprovechar esta cuarentena y volver de la mejor manera, para ganarse un puesto en el once inicial.

El Atleti viene de lograr una hazaña, al dejar eliminado al Liverpool en Octavos de Final de Champions League.

