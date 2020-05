Lo quieren en la Premier: el club de Inglaterra que tiene entre ceja y ceja a Héctor Herrera

Luego de brillar por varios años en el Pachuca, Héctor Herrera, a raíz de su nivel desplegado en el futbol mexicano, capturó la atención de distintos clubes de Europa. Como era de esperarse, el mediocampista, a mediados del 2013, alistó sus cosas y tomó la decisión definitiva de mudarse a nada más ni nada menos que Portugal para pasar a defender la playera del Porto.

Afortunadamente para Herrera su nivel en el conjunto luso fue más que positivo, algo que a la postre lo llevó a nada más ni nada menos que cumplir el sueño de muchos de portar los colores de nada más ni nada menos que la Selección de México. Lógicamente, seis años después de desembarcar en Portugal y brillar en dicha institución, Héctor dio un nuevo salto de calidad y se mudó una vez más de país

Si bien por lo pronto Herrera ha sabido convencer en más de una oportunidad a Diego Simeone para que lo envíe al campo de juego desde el banco de suplentes, lo cierto es que el jugador en cuestión todavía no logró dar con la tan anhelada y codiciada titularidad en el Atlético Madrid.

Según informó The Independent a través de su sitio web, desde la Premier League estarían siguiendo de cerca y monitoreando los principales movimientos del mexicano a la espera del próximo mercado de pases. El portal en cuestión, entrando en detalle, afirmó que David Moyes, DT del West Ham, estaría interesado en contar con los servicios del volante.

Aunque concretar la incorporación de Héctor no será una tarea sencilla para ninguna institución a raíz del alto precio de su ficha, el periódico de Inglaterra manifestó que The Hammers estarían dispuestos a vender a Sebastian Haller y Pablo Fornals con el fin de recaudar la mayor cantidad de plata posible e invertir la misma en la transferencia del ex Pachuca.

