Carlos Hermosillo se hartó de Pablo Ceppelini y le puso un insólito apodo

Con el objetivo de volver a conseguir el título que se viene negando desde 1997, Cruz Azul empezó a hacer las cosas bien. O, al menos, eso demostró en las primeras jornadas del Clausura 2020 de la Liga MX.

Después de haberse disputado las primeras ocho fechas, el elenco conducido por Robert Dante Siboldi marcha como líder absoluto de la tabla general de posiciones al igual que América, con 16 unidades.

Sin embargo, hay cuestiones que no suman para nada. Mucho menos en un buen momento anímico que La Máquina tiene que aprovechar para seguir sumando unidades y empezar a decretar su clasificación a la próxima Liguilla que iniciará en mayo.

Y es que, en una entrevista con Territorio Azul de W Deportes, Carlos Hermosillo se encargó de hundir a uno de los flamantes refuerzos del equipo de La Noria para el semestre actual.

"Yo le llamo 'Cepillini' porque a mí no me gusta nada. Traer jugadores que googleas y ves su historia, que pasan por un equipo y por otro y otro y no pasa nada, son las cosas que no entiendo de Cruz Azul", dijo el histórico exfutbolista sobre Pablo Ceppelini, haciendo alusión al famoso payaso de Monterrey.

Quizás se apresuró con el jugador uruguayo, ya que por Liga MX solo sumó 109 minutos y no tuvo la posibilidad de demostrar todo su potencial.

