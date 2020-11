Hernán Cristante aseguró que no volverá a dirigir al Toluca

El amor que hay entre Hernán Cristante y el Toluca nunca se va a disolver. Fue tan grande lo que hizo como jugador y símbolo en la etapa dorada del club que los aficionados siempre lo tendrán en lo más profundo de su corazón.

Tras la salida de José Manuel de la Torre, el exarquero rápidamente fue señalado como el candidato natural para tomar el puesto. Sin embargo, todo terminó con el interinato de Carlos Adrián Morales.

De todas formas, el histórico guardameta de la institución descartó volver a dirigir a Los Diablos Rojos cuando le consultaron sobre el tema. Las razones están ligadas a los fuertes sentimientos que tiene con el cuadro mexiquense.

"No quiero volver a Toluca porque las sensaciones serían las mismas. Uno está obligado como profesional a entregar lo mejor donde sea, pero me acerca tanto la parte sentimental que volvería a chocar en ciertas situaciones. Esta vez, con el aprendizaje que tuve y otras vivencias, el 'no' es más fresco que nunca", señaló el argentino.

Cristante dirigió al Toluca entre 2016 y 2019. En ese lapso perdió 2 finales: una de Liga MX y otra de Copa MX.

