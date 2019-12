Herrera y Mohamed no pararon de elogiarse a 24 horas de la Final

Apenas 24 horas antes de la Final de Vuelta en el Estadio Azteca entre América y Monterrey, Miguel Herrera y Antonio Mohamed brindaron una conferencia de prensa conjunta que se destacó por las buenas vibras y los elogios mutuos.

Primero fue el turno del Turco: “Como entrenador creció mucho, es un tipo que ya dirigió un Mundial, dirige al América con una tranquilidad con lo cual digo ‘¿si se va Miguel a quien van a llamar?´ Me tocó estar en América y es muy difícil. Eso habla de lo que es como técnico, la personalidad que tiene, la tuvo como jugador y la tiene como entrenador, ojalá que siga triunfando. Hoy somos rivales y uno de los dos va a perder. Es de los dos o tres mejores que hay en México”.

"Compartimos muchas cosas, fuimos compañeros y ahora nos toca ser rivales. Espero que siga triunfando acá (América)"



"Es nuestra primera Final y espero que no sea la última. Se lo he dicho cada vez que nos hemos cruzado, me da mucho gusto ver todo lo que ha logrado, los títulos, dirigió a la Selección Mexicana... Se merece todo lo bueno que le pasa, menos mañana, mañana le quiero ganar", añadió el argentino.

El timonel albiazul hasta reveló intimidades de la relación entre ambos: “Con Miguel compartimos vestuario, viajes, juego de cartas, risas, perder finales, discusiones, asados, pretemporadas... Así que tenemos un largo recorrido, nos toca ser rivales 180 minutos”.

Los dos fueron compañeros en la gran campaña de Toros Neza en el Verano de 1997, cuando alcanzaron la Final ante Chivas: “Ese equipo logró algo, toda la gente lo recuerda y no fue campeón por la magia que tenía, era el segundo equipo de todos, alegre, la gente humilde se sentía identificada con nosotros”.

Por su parte, el Piojo expresó: "Tony no juega al contragolpe, su equipo mantiene la pelota, y tratan de aprovechar los espacios, eso es un mito. Disfruté mucho a Tony como compañero y hoy me da mucho gusto lo que él ha dejado en el fútbol. Llegó a un equipo golpeado y lo levantó a grado tal que hoy lo tiene en la final".

Acerca de la Maldición del sexto lugar, Herrera remató: "Yo creo que esas son conjeturas de los medios. También dijeron que las segundas partes no eran buenas, regresé y fuimos campeones. Los dos nos vamos a salir a matar para levantar la Copa".

