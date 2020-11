Hugo Rodríguez, confiado para el partido de repechaje ante Pachuca

Santos Laguna espera por el duelo de repechaje del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX: se medirá ante Pachuca el próximo sabado 21 de noviembre a partir de las 18:00 hs del centro de México. Los Guerreros serán locales gracias a haber quedado mejor colocados en la tabla de posiciones.

Hugo Rodríguez, jugador del conjunto lagunero, platicó en conferencia de prensa en la previa del encuentro y aseguró que llegan con más chances de ganar, debido a que se hacen fuertes cuando juegan de local. Recordemos que, en el TSM, Santos ganó 5 de los 7 encuentros en los que salió victorioso.

"Aprendimos que no va a ser un equipo que no se va a tirar atrás, va a presionarnos. Nosotros también hacemos eso, en Torreón somos fuertes y vamos a intentar hacer valer la localía", destacó el defensor.

Hugo Rodríguez, confiado para enfrentar a Pachuca. Jam Media.

Y agregó: "En mi caso, tuve COVID y cuando regresé, a pesar que era negativo, las dos primeras semanas me costaba. Estaba débil, baje cuatro kilos en una semana. Todo eso puede hacer que a algunos jugadores les pese. Eso puede ser factor, porque su regularidad en el torneo tiene que ver con que casi no tuvieron casos. Puede ser un factor que nos puede favorecer".

Para finalizar, Hugo no quiso poner a Santos como el favorito del encuentro y esto fue lo que mencionó: "No sé si favoritos, estamos tranquilos que es en casa y contra Pachuca. Confiados no podemos estar, será un rival difícil. Más allá de la posición en la tabla, también por sistemas, tenemos sistemas parecidos, les gusta presionar alto. Vinieron aquí y propusieron, nos echaron para atrás. Va a ser un partido con muchas llegadas, habrá que estar atento a la parte de atrás".

