Hugo Sánchez liquidó a La Volpe por haberlo dejado fuera de su 11 ideal

La cuarentena por coronavirus postergó el fútbol mexicano. Sin embargo, los fanáticos de ninguna manera pueden sostener que hay poco entretenimiento. Mucho menos luego de que Ricardo La Volpe diera a conocer su once ideal en la historia de fútbol local. Claro, pues el tuit que publicó el entrenador provocó una gran repercusión en las redes sociales y, por supuesto, en el propio Hugo Sánchez, uno de los grandes ausentes.

El histórico goleador de Real Madrid, quien en el fútbol local vistió las pieles de Pumas, América, Atlante y Atlético Celaya, tomó la palabra durante el programa Fútbol Picante, por Espn, y le lanzó un dardo al Bigotón. "¿Que si tengo algún problema con La Volpe? No. Lo hice famoso, lo hice famoso", expresó.

Hugo Sánchez y La Volpe se saludan, cuando todavía no se sacaban chispas.

Pese al duro comentario con el que comenzó abordando el tema, Hugol fue por más y terminó por destruir a La Volpe con una ironía: "Hasta me arrepiento de meterle esos seis goles, con esos seis goles lo hice famoso y siguen hablando de él. Uy, no voy a poder dormir esta noche, estoy muy preocupado. Están sus consentidos, sus amigos. ¿Cómo dijo Álvaro Ortiz en una entrevista? Me vale madres".

"Por los goles que le hice siguen hablando de La Volpe". ��@hugosanchez_9 recordó las anotaciones que le hizo al 'Bigotón'...

En su etapa como futbolista, entre fines de los '70 y principios de los '80, La Volpe atajó en Atlante y Oaxtepec (Este último equipo se disolvió en 1984) y sufrió a Sánchez, quien olvidó mencionar un dato no menor: de los seis goles que le anotó el ex delantero, dos fueron nada de tijera.

¿La curiosidad? Luego de que el Bigotón sufriera el primer gol de tijera frente al Pentapichichi, en una entrevista aseguró que "ni en 100 años" le volverían a convertir de esa manera. Tan sólo seis meses más tarde, el ex-Real Madrid volvería a dejarlo en ridículo con un tanto similar.

