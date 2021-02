Ignacio Ambríz reconoció superioridad de Chivas ante León

El Deportivo Guadalajara y el Club León se enfrentaron por la quinta jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado salió victorioso, imponiéndose por 3-1 ante La Fiera y sumando su primera victoria en el certamen.

Luego del encuentro, Ignacio Ambríz, entrenador de La Fiera, reconoció que el rojiblanco fue superior y que cayeron ante un gran equipo. Sin embargo, señaló no estar inconforme con el rendimiento de sus dirigidos, ya que, los comandados por Víctor Manuel Vucetich "vinieron a hacer su juego".

"Hoy pierdes un partido ante un rival que vino a hacer su juego, no me confundiré que una mayoría vendrán a esto: a que nos equivoquemos, a que regalemos espacios y nos jueguen al contraataque y nosotros debemos mejorar en nuestro funcionamiento en casa. Tuvimos algunas opciones, pero no estamos tan finos como quisiera para poder resolver el partido", destacó.

Ignacio Ambríz destacó el trabajo de Chivas. Jam Media.

Más adelante, aseguró que, de todas maneras, salieron a ganar el encuentro, pero los errores le costaron caro a la Esmeralda: "Hoy salimos a ganar, ni duda cabe, pero tuvimos distracciones que costaron el partido. No me voy a lamentar ni mucho menos, en pocos días estaremos viajando a Tijuana".

Con este triunfo, el último campeón de la Liga MX quedó colocado en el décimoquinto lugar de la tabla de posiciones. Su próximo encuentro será el sábado 13 de febrero, a partir de las 21:05 horas del centro de México.

