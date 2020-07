Inter Miami queda eliminado del torneo MLS is Back tras caer ante New York City FC

En su primera temporada en la Major League Soccer (MLS), Inter Miami todavía no conoce de triunfos, y el torneo de verano MLS is Back era una oportunidad única para poder hacer historia; lamentablemente, los resultados no le fueron óptimos y sigue en mala racha.

El equipo dirigido por el uruguayo Diego Alonso llegaba a su último partido por el Grupo A del certamen estival con una mínima opción de clasificar a octavos de final, aunque para ello dependía de derrotar a New York City FC.

Inter Miami no pudo con New York City (Getty)

Sin embargo, la escuadra de propiedad del astro inglés David Beckham no fue capaz de lograr la victoria, y nuevamente quedó expuesto ante gruesos errores defensivos, los cuales fueron aprovechados por la escuadra del noruego Ronny Deila, quien dio el golpe efectista en el minuto 64, gracias al gol del libio Ismael Tajouri-Shradi.

Con este resultado, La Familia sigue sin sumar triunfos oficiales en la competición, fracasando en su objetivo de sumar puntos para la Clasificación General de cara al reinicio de la temporada regular, y se va de la burbuja de Orlando sin sumar puntos.

Mientras que el equipo de La Gran Manzana sumó sus primeros tres puntos en el campeonato de verano y deberá esperar al desarrollo de la última jornada, para saber si es que puede avanzar a la próxima ronda como uno de los cuatro mejores terceros.

