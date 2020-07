Inter Miami se refuerza con la Liga MX: Leandro González Pirez

La Liga MX se ha transformado en el mercado favorito de las franquicias de la MLS, aún más luego de los problemas económicos que dejó la pandemia del coronavirus en México, razón por la cual Leandro González Pirez partió desde Tijuana hacia Miami, para sumarse al equipo de David Beckham.

El defensor argentino regresó a Estados Unidos luego de un breve paso por México, donde destacó en los pocos partidos que disputó con Xolos antes de la cancelación del Clausura 2020. Un viejo conocido para los directores deportivos de las franquicias, ya que fue una pieza fundamental del Atlanta United.

“Tuvimos la suerte que Leandro estuviera disponible. Fuimos muy afortunados de poder conseguirlo a un precio realmente bueno, incluirlo en la categoría TAM y tener a un jugador de calidad. Lo único que no me gusta es que no podemos tenerlo en Disney. Si no eres TAM (fichaje de asignación específica), puedes jugar. No lo entiendo, no estoy de acuerdo con eso, pero así son las cosas”, dijo Paul McDonough en The Athletic.

Welcome, Leandro González Pirez!#InterMiamiCF has signed the 2018 MLS Cup and 2019 U.S. Open Cup-winning defender » https://t.co/HcsOjVcn2N pic.twitter.com/uUz4tBMvWI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 1, 2020

El director deportivo de Inter Miami se refirió a la imposibilidad que tendrá Diego Alonso de contar con González Pirez en el campeonato MLS is Back, que tiene fecha de comienzo este mismo mes de julio, enfrentando a Orlando City, New York City FC, Philadelphia Union, Chicago Fire y Nashville SC.

El zaguero supo ser campeón con Atlanta en el 2018, sitio donde estuvo durante tres temporadas y disputó 115 partidos y convirtió 4 tantos. Alonso sumó un jugador con experiencia en la MLS, algo que no le sobra en el plantel.

