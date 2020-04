Ismael Sosa reveló que se fue de Tigres porque necesitaba sentirse importante

Ismael Sosa fue partícipe de una época dorada en Tigres: convirtió 20 goles y algunos de ellos le sirvieron al equipo para obtener seis títulos en dos años.

Sin embargo, el Chuco tuvo una etapa oscura en el club felino. Fue en la última parte del 2018, cuando perdió continuidad y tomó la decisión de emigrar.

"En el último torneo con Tigres jugué nada más que 127 minutos. Soy de pelear la situación y ganarme el puesto otra vez, pero jugar esos minutos en 19 fechas fue lo que impulsó a irme", comentó el argentino en diálogo con el periodista Jesús Barrón por Instagram Live.

A su vez, el delantero con actualidad en León detalló: "Me quedaban seis meses y me ofrecieron renovar un año más, pero tomé la decisión de salir porque necesitaba volver a sentirme importante, a estar en un equipo donde me dieran más valor. Fue una decisión que me dolió".

Por último, tras ser consultado sobre decisiones futbolísticas de Ricardo Ferretti en base a él, contestó: "No tengo rencor ni nada, el Tuca es un gran amigo y siempre le voy a estar agradecido".

