Izquierdoz es el líder de la defensa de lujo que quiere armar América para 2020

En busca de seguir siendo competitivo en el Clausura 2010 de la Liga MX, América irá por tres defensores de jerarquía para renovar un poco la última línea del equipo de Miguel Herrera.

Se trata de Carlos Izquierdoz, Néstor Araujo y Luis Abram, los tres con circunstancias diferentes en sus respectivos clubes.

El caso más complicado es el del primero, pues tuvo un muy buen cierre de año personal con Boca y el Xeneize lo considera fundamental, además de que el protagonista no tiene pensado abandonar su Argentina natal por el momento.

¡El que descansa, no tiene premio! ¡Vamos por todo en busca por el título! ���������� https://t.co/MlTl0K9fSE — América Monumental (@AmeMonumental) December 22, 2019

El otro ex Santos Laguna, hoy en Celta de Vigo, no tiene continuidad en La Liga de España y no ve con malos ojos retornar a la Liga MX, donde ya participó con Cruz Azul y los de Torreón. El Piojo lo desea y sería una oportunidad trascendente de relanzar su carrera a los 28 años.

Por último, aparece tal vez la ocasión más accesible: la del peruano de Vélez. El hombre de su Seleccionado, de 23 años, tiene una cláusula de rescisión de ocho millones de dólares, aunque el Ame está dispuesto a abonar hasta seis, por lo cual dependerá del sudamericano la transferencia.

América ya cuenta con elementos de jerarquía en esa zona como Emanuel Aguilera y Bruno Valdez, aunque no se descarta que el paraguayo se marche luego de casi cuatro años en la entidad el Nido de Coapa.

Así le fue a Izquierdoz en la Superliga de Argentina con Boca:

Lee También