Jair Pereira admitió que le cometió penal a Ismael Sosa en la Final del 2017

La última consagración de Chivas (que fue ante Tigres por el Clausura 2017), en el campeonato local cumplió 3 años ayer. Mientras en el club celebraron un nuevo aniversario, otros equipos aproveharon para recordar la pésima actuación del árbitro en aquel juego.

Sobre el final del partido en el Estadio Akron, Jair Pereira derribó a Ismael Sosa dentro del área, en lo que fue un claro penal. Sin embargo, el juez Luis Santander omitió la infracción y dejó seguir las acciones.

En una entrevista con el Diario Récord, el exdefensa de El Rebaño Sagrado admitió que aquella jugada debió sancionarse: "Venía Isamel Sosa con el balón y por fuera venía la Chilindrina (Damián Álvarez), entonces cuando alarga el balón, yo intento robarle el balón para que fuera saque de meta".

"Ahí tengo contacto con él, pero cuando volteo, el asistente tenía la bandera levantada y marcaba fuera de lugar, porque estaba adelantada la Chilindrina y Sosa ya no iba a tener contacto con el esférico. Allí el árbitro me señala ‘si hay contacto pero mi bandera me está señalando fuera de lugar'", agregó.

Luego, los dirigidos por Matías Almeyda levantaron el título 12 y se convirtieron en el único, hasta el momento, en lograr un doblete de liga y copa en el mismo semestre.

