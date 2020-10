La advertencia de Ismael Sosa a Pumas UNAM antes de enfrentarlos con Pachuca por Liga MX

Pachuca recibirá al Club Universidad Nacional en el Estadio Hidalgo el próximo lunes a partir de las 21:05hs en el partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Ambos necesitan de un triunfo: Tuzos para confirmar su puesto en el Repechaje; mientras que Pumas UNAM para mantenerse en clasificación directa a los Cuartos de Final de la Liguilla.

En el encuentro habrá un jugador con sentimientos más que encontrados. Hablamos de Ismael Sosa, quien vistió la playera del Auriazul entre enero de 2014 y julio de 2016 y desde entonces se ha transformado en una pesadilla para la institución capitalina. ¿Por qué? Porque cada vez que juega contra ellos lo hace de buena manera y hasta con goles incluidos.

Ismael Sosa le guarda un cariño muy grande a Pumas UNAM (Getty Images)

"La gente en las redes sociales se enoja, me dice que les hice goles con Tigres, me dice que me vaya bien, pero no el lunes, que no haga goles. La gente sabe que les tengo gran aprecio, que siempre que les hice goles no los festejé porque soy muy respetuoso del club que me trajo a México y me dio trabajo", explicó en entrevista para Fox Sports.

"A PUMAS LE TENGO UN GRAN CARIÑO Y ENFRENTARLOS SIEMPRE VA A SER ESPECIAL" #FOXGolEnCasa Las palabras de Ismael Sosa, jugador del Pachuca, de cara a su reencuentro con la escuadra auriazul @RaulOrvananos, @FABIANESTAY10, @santipuente, @RafaMLOficial pic.twitter.com/6uv6owtHrK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 23, 2020

Más adelante, Chuco le envió una advertencia al conjunto comandado por Andrés Lillini: "Pachuca es un equipo muy dinámico que corre mucho tenemos muchos jóvenes. Somos un equipo agresivo, que tenemos dinámica. Si bien el equipo a los últimos partidos no tenido la suerte de ganar tampoco hemos perdido, y ahora esperamos de local poder sacar los tres puntos".

Por último, Ismael Sosa dejó en claro el fuerte sentimiento que lo une con el Club Universidad Nacional: "Todos sabemos el cariño que le tengo a la gente de Pumas, le tengo un gran cariño y siempre enfrentar a Universidad va a ser especial". ¿Podrá regresar en un futuro y tener una revancha con los Auriazules?

