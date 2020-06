Javier Aguirre anticipó el partido de Leganés ante Barcelona

Este fin de semana pasado, el balón ha vuelto a rodar en España. Grandes encuentros nos brindaron los equipos de la liga española. Una de las grandes goleadas de la fecha fue por parte del Barcelona que, de la mano de Messi, goleó por 4-0 al Mallorca en condición de visitante.

La próxima fecha, el conjunto de Quique Setién volverá a jugar en el Camp Nou luego de más de 3 meses. Allí, recibirá al Leganés, equipo comandado tácticamente por el mexicano Javier Aguirre, quien dialogó con ESPN en la previa del partido y aseguró que va a ser un encuentro muy complicado.

"El Barcelona sabe jugar con o sin gente. Sabe jugar en Liverpool o en Leganés. Están acostumbrados a la presión, haya o no gente. Saldrán y será un partido complicado, con o sin gente. Para nosotros Butarque es importante. Pero el jugador N° 12 está en este momento cumpliendo ciclo. No podemos buscar excusas con ello", señaló.

Y agregó: "Pienso que es un tema más que hablado por parte de todos los entrenadores. Se vio en esta jornada que no se pierde intensidad. No se pierde concentración. No se vieron lesionados. Los técnicos usamos los cinco cambios. Se vio un buen espectáculo. Perdimos una ocasión de oro, pero nos quedan 10 más. Yo no creo que el Camp Nou vacío nos influirá a nosotros o al Barcelona".

Está claro que Leganés tendrá un partido muy difícil, pero el estratega sostuvo que irán por los tres puntos: "Hay que salir a ganar el partido. Porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Hay que ir a ganar el partido. Otra cosa es cómo. Pero el partido se tiene que intentar ganar. Tenemos un problema de puntos y tenemos menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido".

Lee También