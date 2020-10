Jesús Gallardo se ilusiona: Atlético de Madrid y Sevilla tienen en la mira al jugador de la Selección Mexicana

"Soy un jugador muy autocrítico. Sé que he dejado de hacer muchas cosas. No estoy en mi mejor momento y soy consciente de eso. Estoy trabajando para estar al cien por ciento, por eso espero pronto salga de este bache. Estoy tranquilo porque el equipo me ha respaldado y tengo que seguir trabajando para seguir mejorando", aseguró hace poco más de un mes Jesús Gallardo en conferencia de prensa.

Aficionados de Rayados, en ese momento, criticaban duramente al zurdo de 26 años por su bajo desempeño en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. En 30 días la historia ha cambiado por completo para el jugador: sus buenas actuaciones con la Selección Mexicana en esta última gira confirman que recuperó su nivel y en Europa son concientes de ello.

Jesús Gallardo interesa en dos clubes de España (Getty Images)

Así es: tal como le suceden a varios de sus compañeros en Monterrey, Jesús Gallardo está siendo seguido de cerca por clubes del Viejo Continente. En su caso, dos gigantes de LaLiga de España han preguntado por él: Atlético de Madrid y Sevilla. Ambos tienen en vista incorporarlo para el mercado de pases de enero o julio de 2021.

Esta información la brindó el Diario Libertad Digital, medio que aseguró que los Colchoneros lo vienen estudiando desde el 2019. Está claro que partidos como los que disputó contra Países Bajos y Argelia, dos selecciones respetables, le dan mucho más valor y reputación en el extranjero.

Como mencionamos antes, Rayados está "sufriendo" los buenos momentos de varios jugadores. César Montes, Stefan Medina, Carlos Rodríguez y Sebastián Vegas también están siendo seguidos de cerca por clubes europeos y podrían emigrar cuando finalice el campeonato mexicano.

