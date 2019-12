Jonathan Dos Santos desea ir a Tokio 2020 con la Selección

Jonathan Dos Santos, mediocampista de Los Angeles Galaxy y la Selección de México, aseguró que desea participar de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 con el Tri.

El futbolista quiere asistir luego de no haber participado de Londres 2012, donde el conjunto nacional conquistó la medalla de oro al imponerse en la Final a Brasil.

"Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. En el 2012 pude hacerlo dentro del límite de edad y no pasó; es una espina que se me quedó hundida, por eso me encantaría representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Todo mundo ve esas competencias, ojalá se me dé esa alegría el próximo año", expresó en una entrevista con EFE.

Ahora, la Selección Sub 23, bajo la conducción de Jaime Lozano, deberá participar del Preolímpico, que se disputará en la ciudad de Guadalajara desde el 20 de marzo hasta el 1° de abril.

"No se sabe todavía cómo estará formado el equipo, no me han dicho nada aún porque falta el Preolímpico, pero siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden asistir como refuerzos. Me encantaría estar porque es un torneo especial para mí", afirmó Dos Santos.

Por último, opinó acerca del nivel de la MLS y de la Liga MX: "Los equipos de la MLS cada vez le ponen más difícil el asunto a los de la Liga Mexicana, se han visto partidos parejos. Es cierto que aún no están al mismo nivel, pero se están acercando. La MLS está haciendo un gran trabajo y me siento feliz de estar con mi equipo, de alguna manera ayudando a que crezca el fútbol en Estados Unidos".

Lee También