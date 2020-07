Jonathan Rodríguez: ¿Qué tiene que pasar para que se vaya de Cruz Azul?

El brillante momento por el que atraviesa Jonathan Rodríguez no ha pasado inadvertido en Europa, pues varios equipos ya habrían volteado a ver al goleador de Cruz Azul para ponerle sobre la mesa la oferta de volver por la revancha al 'Viejo Continente'

La información que ha trascendido en los últimos días apunta a que se trata del PSV en Holanda y del Cagliari en Italia, siendo el equipo de la Serie A el que ya tendría una propuesta más concreta para hacerse con los servicios del 'Cabecita'.

No obstante, aún hay un par de detalles, no menores, que el conjunto italiano tiene que resolver para poder sentarse a negociar con La Máquina: uno es el nombre del director técnico que estará al frente del equipo la próxima temporada y el otro la salida de su centrodelantero actual.

Jonathan Rodríguez se consolidó como goleador de Cruz Azul. (JamMedia)

El periodista italiano Matteo Zizola confirmó el interés del conjunto 'Rossoblu' por el delantero celeste, sin embargo advirtió que es fundamental que defina primero si Walter Zenga se mantiene en el banquillo, pese a la mala temporada que ha tenido en el Calcio, o llega a reemplazarlo otro entrenador, quien entonces tendría que darle el visto bueno a la incorporación del uruguayo.

"Esperamos que el Cagliari resuelva el tema del entrenador antes, esto es fundamental", anticipó el periodista para ESPN.

No obstante, también aclaró que el interés de incorporar al '9' cementero a las filas del equipo de Cerdeña es por parte del director deportivo, Marcello Carli, quien incluso ya convenció al propietario, Tommaso Giulini, de que es la mejor opción para reforzar la delantera.

"El interés nació en marzo y con la pandemia se retrasó la negociación, el director deportivo del Cagliari es el que lo quiere y ya convenció al jefe; el dueño está convencido que puede ser el jugador que necesitan", informó Zizola.

De hecho, el atacante que ya probó suerte en Europa con el Benfica y el Deportivo La Coruña, es la única opción del Cagliari para reforzar la posición de centrodelantero: "Como número 9 es la primera opción y la única, hay rumores sobre otras posiciones, pero como delantero central, como 9 puro, Rodríguez es el único", reveló el periodista que se encarga de cubrir el día al día del equipo italiano.

De esta manera, surgiría el segundo detalle que el Cagliari tendría que resolver. De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova, el cuadro isleño tendría que negociar también la salida de Giovanni Simeone, para que el exjugador de Santos pueda ocupar su lugar.

"Antes tendría que definir la salida de Gio Simeone por 20 millones de euros y ofertaría por un poco más de 10 millones de euros (por el Cabecita)", informó Córdova a través de su cuenta de Twitter, aunque en este sentido, Zizola advirtió que el tema de dinero no es problema para el Cagliari.

* Primero deben definir la continuidad de su DT, para después de eso ver la posibilidad.



*Los resultados de Zenga han sido malos, por lo que podría irse.



* La temporada 20-21 en Italia ���� inicia el 12 de septiembre.



* Hasta este momento no hay oferta en La Noria por ����‍������ . — ������������ ��ó���������� ��(��������������) (@cordova_sports) July 18, 2020

¿Cuándo se define el futuro de Jonathan Rodriguez?

A pesar de que el conjunto italiano tiene tiempo para negociar, Matteo Zizola aseguró que en máximo dos semanas, cuando finalice la Serie A, ya tendría que haber mayor certeza acerca del futuro inmediato de Jonathan Rodríguez.

"Creo que en dos semanas, máximo, se tendría que saber algo, si es sí o es no", apuntó el periodista.

Jonathan Rodríguez terminó el torneo como líder de goleo. (JamMedia)

La temporada en la Serie A finaliza el 2 de agosto y el próximo torneo inicia el 12 de septiembre, mientras que la fecha límite para los registros en Italia se amplió hasta el 5 de octubre del 2020; en tanto que la Liga MX ya inicia esta semana y Cruz Azul tendrá su debut el próximo 25 de julio.

Y aunque por ahora podría haber cierta tranquilidad para la afición cementera, en caso de que no se llegue a concretar el fichaje del 'Cabecita', Zizola también dejó claro que el Cagliari seguirá insistiendo, ya que volvería a negociar el traspaso en el mercado de invierno.



"Si no se llega a un acuerdo, se podría volver a negociar en el mercado de invierno. El Cagliari está intencionado para ahora, pero si no se cierra puede ser que también para el futuro", sentenció.

