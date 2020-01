José Juan Macías reveló su secreto para explotar como goleador

De cara al Clausura 2020 de la Liga MX, y teniendo en cuenta las ocho contrataciones que confirmó al momento, Chivas es el equipo del que más se espera para pelear por un nuevo título local.

Entre todas esas llegadas, una de las que genera más ilusión es la de José Juan Macías, quien anotó 9 tantos durante el Apertura 2019 y se ganó la confianza de Gerardo Martino para jugar en la Selección.

¿Cómo lo consiguió? En una entrevista con Récord, el delantero del Guadalajara explicó la razón por la cual logró potenciarse durante su paso por León.

"Sin duda fue vivir solo, salir de mi casa, que me costaran las cosas. La madurez que obtuve al depender de mí, vivir sólo en León, prepararme la comida, lavar mi ropa, mantener limpio el departamento, esos detalles me hicieron crecer como persona como no tienes idea", reveló el joven de 20 años.

En cuanto a lo futbolístico, JJ también destacó su paso por el club de Guanajuato: "Estar rodeado de grandes jugadores, como el profe Nacho Ambriz, que me dio mucha confianza, aprendí mucho, especialmente fuera de la cancha. Ahora regresa un José Juan mucho más maduro".

Los aficionados del Rebaño Sagrado están ilusionados con su vuelta y ya pusieron su voto de confianza en él. ¿Podrá devolvérselas con goles?

