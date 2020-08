José Luis Higuera destrozó como nunca a André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán

No cabe ningún tipo de dudas de que José Luis Higuera es uno de los directivos de futbol mexicano más polémicos, ya sea por sus declaraciones cuando hacía de panelista en ESPN, sus descargos en Twitter o mismo cuando es entrevistado en televisión. Y una vez más lo ha demostrado al liquidar a André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y todo Tigres UANL.

En una entrevista con Futbol Live Show, al actual mandamás del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX lo hicieron escoger entre los dos conjuntos Regiomontanos. Sin dudar, fue por el lado de Rayados y aprovechó la situación para tundir como nunca antes a los Felinos, con insultos incluidos.

"A mí lo que representa Tigres y cómo se ha hecho no me gusta, no me gusta un equipo así, me quedo por descuento con Monterrey. A mí, un equipo de lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan los jugadores como Nahuel (Guzmán), como Gignac, por eso me quedó con Monterrey, por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así", reveló José Luis Higuera.

André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán fueron víctimas de las críticas de Higuera (JAM Media)

Más adelante, el exdirectivo de Chivas de Guadalajara aseguró: "Tienen a un jugador, Gignac, que no sé, se siente árbitro, dueño, le grita a todo mundo. Es un gran jugador, campeón de goleo, lo quisiéramos cualquiera en nuestro equipo, pero no me gusta su personalidad en la cancha, es soberbio, altanero, no saben perder".

“Es el reflejo. Una vez me tocó compartir un vuelo a Argentina con él (Guzmán). Fuera de la cancha son grandes personas, pero dentro me parecen paupérrimos. Nahuel dentro de la cancha ha hecho juegos sucios y se me hace grave porque son compañeros de profesión", sentenció Higuera, dejando en claro que habla sólo del aspecto futbolístico.

Lee También