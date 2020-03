Jose Luis Sánchez reveló la escena en que un presidente le dio un botellazo

El extécnico del Puebla, Correcaminos y Venados, José Luis Sánchez Solá habló desde su canal de Facebook un desencuentro que tuvo con directivo, ya que no le quiso comprar los refuerzos que él pidió para el equipo.

El Chelís, comentó que en su paso por el cuadro de Venados de Mérida, y después de una junta con el presidente del club, para concretar refuerzos, este procedió a hacerle una broma al directivo, la cual no recibió de buena manera, provocando que recibiera un botellazo de agua.

“No llegamos a ningún acuerdo, los jugadores que yo le proponía no era del convencimiento de él. En una de esas ya desesperado, cierro mis cuadernos y le hago una broma al presidente. En ese momento el presidente se enoja, se levanta y con una botella de agua, y que me mete un botellazo, no me quiso pegar en la cara, me pegó en el pecho. Se puso como loco agarró sus cosas y se va”, explicó el Chelis.

Esto ocurrió en agosto de 2016 cuando el Chelís fue anunciado como estratega del cuadro yucateco. Luego de siete meses con irregularidades, el estratega renunció al cargo, siendo hasta el momento el último equipo que pudo dirigir.

https://www.facebook.com/elchelisoficial/videos/550626312473949/

Lee También