José Rivas le remarcó a Tuca Ferretti el error que le costó la Concachampions 2019 a Tigres

A pesar de que no fue la única, para muchos el partido entre Tigres UANL y Monterrey por la Concachampions 2019 fue el más importante. Especialmente para los fanáticos de La Pandilla.

Y seguramente los Felinos estarán dolidos, porque no solamente era la chance de vencer al máximo rival sino también conseguir por primera vez en su historia el título continental que tanto anhela.

Como en todos los partidos hay errores. Pero, casi un año después, apareció José Rivas para marcar cuál fue la mala decisión de Ricardo Ferretti que le costó el título al equipo.

"No me pongo la mano en el corazón, adoro a Tigres y es el equipo de mis amores, pero para mí en la serie de los dos partidos fue mejor Rayados. Desde el primer partido lo demostraron", lanzó el Palmera.

En la misma entrevista con Mediotiempo, el ex defensa machacó el error: "Ellos entendieron cuál era nuestro punto débil y lo aprovecharon muy bien, que fue por el lado izquierdo. No me agradó tanto que pusieran a Carlos Salcedo como lateral".

"Desgraciadamente fue una instancia de finales. Le ha tocado a él esa mala suerte, tampoco lo quiero crucificar, entiendo el malestar de la gente porque son errores, híjole, muy básicos que un chavo no comete en una Sub-20 y Sub-17 pero lo tocó a él", continuó Rivas.

Y por último cayó sobre el Tuca: "Si estás acostumbrado a jugar de central y te mandan a la lateral donde tu pierna es inhábil... no fue culpa de él, fue más decisión técnica".

