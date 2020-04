Tigres en alerta: Atlético Mineiro volvería a insistir por Eduardo Vargas

Antes del inicio del Clausura 2020 de la Liga MX, Atlético Mineiro intentó seducir a Eduardo Vargas para sacarlo de Tigres UANL y llevarlo a tener su segunda experiencia en el Brasileirao.

Para alegría de los aficionados, ese coqueteo por parte de los de Belo Horizonte no avanzó y terminó quedándose en Nuevo León para afrontar un nuevo semestre.

Sin embargo, y según dicen desde Sudamérica, el delantero chileno aún estaría en planes. Y más ahora que Jorge Sampaoli es el entrenador del equipo galo.

"A principio de año, Atlético Mineiro pidió precio por Vargas pero su pase era muy alto para el presupuesto. Tengo la certeza de aquello porque yo mismo inicié los sondeos", reveló Rui Costa, exdirectivo del cuadro brasilero en diálogo con el diario La Cuarta.

Y según reveló la misma fuente todo podría volver a repetirse en este mercado: "Si lo quiere Jorge Sampaoli a Vargas ahora no me extrañaría, porque ya lo tuvo en Universidad de Chile y en la Selección. Pero es sólo una opinión personal, no hablo como dirigente. Yo ya no estoy en Mineiro".

A pesar de mantenerse al margen, Rui Costa dejó su pensamiento al respecto: "Yo creo que le puede hacer bien jugar otra vez con Sampaoli. Yo tuve a Vargas en Gremio, lo llevé cedido después de ganarle la pulseada a clubes brasileños".

Lee También