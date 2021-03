"Ya papá volvió": la amenaza de Josef Martínez a toda la MLS

Fue el 29 de febrero del 2020, cuando a los 68 minutos del partido de Atlanta United ante Nashville SC, el delantero venezolano Josef Martínez tuvo que salir de la cancha por una grave lesión en su rodilla; ha pasado más de un año y está preparado para hacer su regreso oficial a la Major League Soccer (MLS).

Su estado de ánimo refleja las ganas que tiene de volver, y así lo dejó manifestado en conferencia de prensa, donde adelantó que "ha sido un año muy duro para todos, especialmente con todo lo que ha pasado este año. No estoy al cien por ciento, pero estoy bien en los entrenamientos. Espero darlo todo para estar listo para los primeros partidos. Me siento bien".

Y se espera que Martínez pueda regresar oficialmente este sábado 17 de abril, cuando Atlanta visite a Orlando City, una de sus víctimas preferidas en la liga, por lo que en la previa a este lance, el seleccionado vinotinto lanzó una amenaza tanto para este cuadro como para toda la MLS.

La amenaza de Josef Martínez a la MLS



"Es obvio que no estoy al cien por ciento. Estoy trabajando para eso. Y ya es decisión del cuerpo técnico y de cómo uno vaya evolucionando para ese primer partido. Mi recado para Orlando es que ya papá volvió, entonces que no se alegren mucho", afirmó el venezolano.

Respecto de cómo ha sido su larga recuperación de más de un año, Martínez confesó que "confío en mi rodilla cada día porque camino. Obviamente, volveré al 100 por ciento cuando vuelva a jugar. Me siento bien. Pero mis tiempos no están ajustados, lo noto cuando voy a buscar un centro. Cuando estoy en la cancha no pienso demasiado en mi rodilla. Me siento libre y tengo confianza. Lo que no hago todavía es ir a trabar una pelota con un compañero".

Cabe recordar que desde su llegada a la liga estadounidense, el delantero ha disputado 84 partidos con los Five Stripes, anotando 77 goles, realizando nueve asistencias y ganando un título, en la temporada 2018.

