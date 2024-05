No ha sido la mejor de las temporadas de Josef Martínez en el fútbol de Estados Unidos, pero el compromiso por recuperar el nivel que lo llevó a ser goleador en la MLS sigue intacto, así haya tenido que hacer una denuncia pública en sus redes sociales: “No he tenido ninguna respuesta”.

Martínez no pudo responder al hecho de llegar como estrella a Inter Miami y luego de una temporada dejó de ser compañero de Messi con un saldo de doce goles, tres asistencias y 2.570 minutos en 40 partidos. Una nueva historia del delantero venezolano en la MLS iba a empezar con el CF Montréal.

Una lesión en la rodilla derecha tiene a Josef Martínez por fuera de las canchas desde el 14 de abril, pero no por eso ha dejado de ser noticia. Luego de registrar dos goles y tres asistencias en los 373 minutos que lleva con CF Montréal, el delantero venezolano fue protagonista tanto de una de las grandes sorpresas en la lista de los salarios de la MLS como de una denuncia pública.

La Asociación de Jugadores de la MLS publicó la lista de los salarios actualizados en la temporada 2024 y Martínez salió del Top-10. Josef pasó de ganar más de $4.3 millones de dólares como compañero de Messi en Inter Miami a recibir US$1.3 millones al año en el CF Montréal. Esta no sería la única mala noticia que recibiría el delantero venezolano. Bueno, no es que sean tan mala que digamos.

Josef Martínez, lleva dos goles con CF Montréal. (Foto: Imago)

En medio de la recuperación por una lesión en la rodilla derecha, Josef Martínez hizo una publicación como historia en Instagram haciendo una denuncia pública porque le bloquearon su cuenta en un videojuego de béisbol: “Mi cuenta de ‘MLB The Show’ ha sido baneada sin ninguna razón. He tratado de comunicarme con ‘MLB The Show’, pero no he tenido ninguna respuesta. Si alguien sabe cómo resolver esto por favor escribirme al DM (mensaje directo)”.

Josef Martínez aparece por primera vez tras hacer una denuncia pública

Luego de hacer la denuncia pública que le bloquearon su cuenta en un videojuego, seguramente ya resolvió ese tema, Josef Martínez apareció por primera vez en redes sociales haciendo un anuncio muy alentador: “Contento y agradecido por estar de vuelta a las canchas. Fue un trabajo día a día entregándolo todo junto a un valioso equipo de trabajo para estar de regreso lo más pronto posible. Gracias a todos los que contribuyeron a mi rápida recuperación. El compromiso y la ilusión siempre intactos”.

Anuncio de Martínez. (Foto: Instagram / @josefmartinez17)

¿Hasta cuándo tiene contrato Josef Martínez con CF Montréal?

Con 31 años, Martínez busca retomar aquel nivel que lo llevó a ser goleador de la temporada MLS 2018 con 31 anotaciones. Esto será clave para que CF Montréal haga uso de la opción de renovar el contrato del delantero venezolano que va hasta el 31 de diciembre de 2024. El club tiene la posibilidad de extenderlo por un año más.