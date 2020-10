Juan Carlos Cacho dijo que en Pumas reafirmó lo hecho en Pachuca y que los Universitarios tienen una afición leal

El próximo lunes Pumas recibe al complicado Pachuca con el objetivo de afirmarse en la zona de clasificación directa del Guard1anes 2020. Y a horas de que se dé el enfrentamiento, Juan Carlos Cacho, quien supo representar a las dos instituciones, habló de su experiencia por ambos clubes.

El exjugador es recordado por los títulos que logró cuando visitó el jersey de ambos equipos. Además, logró ser campeón en dos ocasiones con los Tuzos y los Universitarios.

Debido a que el próximo martes Pumas recibe a Pachuca, Cacho habló con Diario Récord sobre su paso por los dos clubes. "Los dos equipos me marcaron. Pachuca fue el equipo donde me pude consolidar, me compró y se dieron los campeonatos y torneos internacionales, como dice el profe Meza: cuando eres campeón, el corazón lo tienes más grande, siempre piensas en volver a serlo y estar en los primeros lugares", expreso el exjugador.

Y agregó: "Y Pumas me deja reafirmar lo que hice en Pachuca, por la forma en que jugaba individualmente, además de esa lesión pude madurar como persona y eso me ayudó mucho y por eso creo que en Pachuca me consolidé y en Pumas hice el mejor futbol que aprendí".

Por último, comentó que los dos títulos que logró con los Universitarios, tiene los mejores recuerdos porque fue en aquel momento donde tuvo a uno de sus hijos. "Cuando jugábamos contra América en el Azteca, ya estando ahí como jugador veíamos que había más afición de Pumas que de América. Para mí la afición de Pumas es de las más leales de México, respetando a todas las demás”, finalizó Juan Carlos Cacho.

