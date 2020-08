¿Jugar en América o retirarse? Marco Fabián no olvidó sus inicios en Chivas

Durante el mercado de pases de verano, el nombre de Marco Fabián apareció en todos los medios de comunicación de México. Finalizó su contrato con el Al-Sadd de Qatar, quedó en libertad de acción y varios equipos de la Liga MX empezaron a ilusionarse con la chance de contratarlo para el Guard1anes 2020.

De hecho, el futbolista se encargó de decir que estaba en pláticas con Chivas y Cruz Azul, y que ambos clubes podían convertirse en su nuevo destino en su carrera profesional. Además, sorpresivamente se lo vinculó con América, y aunque Miguel Herrera lo desmintió terminó confesando que una vez lo buscaron.

Por todo este asunto, Zabalive aprovechó tenerlo en su programa '5 preguntas incómodas' y lo puso en aprietos: "¿Qué prefieres, jugar en América o retirarte?". Lógicamente, el centrocampista ofensivo se tentó de la risa pero no dudó en contestar para ganarse a los aficionados del Rebaño Sagrado: "Retirarme".

"Uno no puede decir nunca cuántos años va a llevar su carrera pero estoy por cumplir 31. Como decimos en México, si Dios me licencia... 35 años, por ahí. Si me da el cuerpo para más, un año más...", confesó Marquito, otorgándole nuevamente la ilusión a los seguidores del Guadalajara que lo quieren de vuelta.

Más allá de las diferentes versiones, el arreglo del volante ofensivo fue con FC Juárez. Sí, después de más de cuatro años desempeñándose en el exterior volvió al país y ya firmó su contrato con Los Bravos. Aún no pudo debutar en la temporada, pero se espera que pueda hacerlo el viernes ante León.

