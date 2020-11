Nueva polémica entre Julio César Chávez y Jorge Arce: se pelearon por Diego Maradona

En el día de ayer falleció Diego Armando Maradona y quien se despidió en las redes sociales fue Julio César Chávez con una sentidas las palabras. Sin embargo, el César del Boxeo salió a cruzar a Jorge Arce quien tuvo polémicos comentarios contra el astro argentino.

Cuando Maradona llegó a México a dirigir a Dorados de Sinaloa tuvo la oportunidad de hablar con el ídolo mexicano. Debido a esto, el excampeón del mundo le dedicó un sentido adiós al decir que descanse en paz y que lo esperaba ver en el cielo.

En sintonía a esto, Jorge Travieso Arce lo recordó al argentino con una famosa canción que le dedicaron en su país. Sin embargo, unas horas después tuvo unas polémicas palabras al resumir la vida del argentino al decir que en la cancha era un Dios, pero que fuera del campo era el mismo el Diablo, por lo que consultó a sus seguidores cómo lo iban a recordar.

En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de ganar soñaba ganar un mundial⚽️ GRANDE DIEGO RIP���� Estoy��☹️ — Jorge Arce (@TraviesoArce) November 25, 2020

Debido a esto, quien salió al cruce fue Julio César Chávez quien no dudó en ser picante con Arce. “Como chingas pinches Dientón, deja de estar criticando a Maradona y déjalo descansar en paz, ¿apoco tú no has cometido errores?”, expresó el César del Boxeo.

Un Hombre que Murio �� hoy:

Su Vida resumida en dos pasos

1- dentro de la Cancha ⚽️ era un Dios... ����

2- fuera de la Cancha era el mismísimo Diablo ����

La vida sigue ��

P.D. Tu como quieres ser recordado? Que legado estás dejando en esta Vida?

Comenta y comparte✌�� — Jorge Arce (@TraviesoArce) November 25, 2020

Por su parte, Travieso dijo: “Claro que como humano he cometido muchos errores, aunque siendo sincero no tantos como los tuyos. Viejito picudo no quieras defender lo indefendible, yo no dije mentiras, solamente di mi comentario como todos. Cuídate mucho Viejito ya no hagas corajes”.

Como chingas pinche dienton deja de estar criticando a Maradona y déjalo descansar en paz, apoco tú no has cometido errores? — Julio César Chávez (@Jcchavez115) November 26, 2020

Claro que como humano he cometido muchos errores, aunque siendo sincero no tantos como los tuyos,�� Viejito picudo @Jcchavez115 no quieras defender lo indefendible, yo no dije mentiras�� solamente di mi comentario como Todos. Cuídate mucho Viejito ya no hagas corajes�� — Jorge Arce (@TraviesoArce) November 26, 2020

Lee También