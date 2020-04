Jürgen Damm comunicó a la afición de Tigres UANL que no quiere forzar su presencia en la eLiga MX

Tigres no la pasa para nada bien en la eLiga MX ya que con Nahuel Guzmán se comió una tremenda goleada frente al América de Giovani Dos Santos y hoy Francisco Venegas recibió otra frente al Atlas de Luciano Acosta.

Es por esta razón que los fanáticos de los Felinos no paran de pedir de la presencia de Jürgen Damm quien dijo que le molestaba no ser tenido en cuentan para participar en el toreneo ya que considera que es un buen jugador en el FIFA 20.

Sin embargo, en el día de hoy, el futbolista tuvo que dar un comunicado y calmar a la afición con el pedido que hacían en las redes sociales para esté presente en los mandos de Tigres.

“Hola a todos los incomparables, antes que nada, muchas gracias por su apoyo y cariño. Me gustaría comentarles que como a mí nunca me consideraron desde un principio parte de la eLiga MX desde que anuncie mi salida, NO pienso participar”, expresó Jürgen a su cuenta de Twitter.

A su vez, dijo que no era orgulloso su postura, sino que no quiere forzar la situación y que se deben respetar las decisiones que toma el club como la de él al decidir irse del club.

A toda la afición��⚽️ pic.twitter.com/k3vL7lZbMe — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 18, 2020

“Mi deseo es terminar de la mejor forma el campeonato y cerrar un ciclo de cinco años maravillosos. Además, no hay que olvidar que esto es un juego y que hay que divertirnos. Sigamos apoyando como siempre ha caracterizado a la mejor afición de México”, finalizó con su mensaje Jürgen.



