Jürgen Damm presume su nuevo Lamborghini a través de TikTok

Luego de dar por cerrada su etapa en Tigres UANL y no contar con minutos al revelar que se iría al término de la temporada, Jürgen Damm fue presentado como nuevo refuerzo de Atlanta United el pasado 1 de julio. Arribó al club como jugador libre, por lo que a los Felinos no le ingresó dinero por su salida.

El extremo de 27 años no tuvo mejor idea que hacer el anuncio oficial de su traspaso a través de TikTok, plataforma digital sensación en todo el mundo. Es que, ya desde hace unos meses, Damm se ha vuelto una verdadera tendencia en esta red social con sus excelentes videos de entretenimiento.

Jürgen Damm se ha convertido en una estrella del TikTok (Getty Images)

Como no podía ser de otra manera, utilizó TikTok para mostrarle a todos sus seguidores su nueva adquisición: un espectacular y precioso Lamborghini azul. Está claro que su sueldo en The Five Stripes le permite darse ciertos lujos que no cualquiera tiene a su alcance.

De fondo se puede escuchar el tema "Rockstar", de DaBaby y Roddy Rich. La letra indica: "Un Lamborghini nuevo, a la mi#$%& un auto de policía. Con la pistola en mi cadera como un policía. ¿Alguna vez conociste a una verdadera estrella de rock?".

Pasando a lo meramente futbolístico, Jürgen Damm ya se encuentra en Atlanta y se ha sumado a los entrenamientos con su equipo, que no pudo lograr el título en la MLS is Back. A falta de que se haga con la titularidad en el once inicial, está claro que problemas para dirigirse al predio del club no va a tener con su carro.

