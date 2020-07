Jürgen Damm reveló que Tigres rechazó ofertas de España e Italia por él

Jürgen Damm fue fichado por Tigres UANL en julio de 2015 a cambio de una cifra cercana a los 9 millones de euros y rápidamente demostró toda su categoría. El extremo fue clave en la cosecha de algunos títulos, por lo que las ofertas jugosas por él no tardaron en llegar.

Según reveló en una entrevista para RG Deportiva de Multimedios, lo vinieron a buscar desde España e Italia, pero la directiva Felina les bajó el pulgar y no permitió que Damm pegue el salto al Viejo Continente. Hablamos del Españyol y del Cagliari, dos equipos de la primera división de los países mencionados.

Damm pudo haber emigrado al futbol europeo (Getty Images)

El jugador explicó por qué las rechazaron: "Primero porque eran bajas (las ofertas). Eran de dos o tres millones y medio, cuando yo costé muchísimo más, y el profe me decía ‘por qué vamos a hacer una inversión y otro equipo te quiere comprar a la mitad’, y es algo que entiendo perfectamente".

"Si me dices el Cagliari, es un buen equipo, pero Tigres es mucho mejor, por eso me dijeron que me esperara que buscara otra oferta más importante y siempre tuve el apoyo del profe y la directiva simplemente no llegó el momento indicado", admitió Damm.

Por último, el elemento de Atlanta United resaltó: "En Tigres contento y feliz por todo lo que ganamos, por todo lo que se pudo hacer para que Tigres esté hoy donde está, personalmente me voy en deuda porque sé que pude dar más, que pude ser de mayor productividad con en el equipo".

