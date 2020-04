Jürgen Damm se comparó con Renato Ibarra

Hace ya un tiempo Jürgen Damm confirmó que continuará su carrera en la MLS, por lo que Ricardo Ferretti dejó de tenerlo en cuenta y a día de hoy su futuro es una incógnita ya que no hay nada confirmado.

El extremo de Tigres UANL brindó una entrevista con Fox Sports, en donde pudo dialogar con Mónica Arredondo y Luis Mario Sauret, entre otras cosas, de las lesiones que ha sufrido en los últimos años.

"En el tema de las lesiones, como lo he dicho, yo siempre he puesto mi parte y he sido un profesional antes, durante y después de los entrenamientos", confirmó el jugador.

Más adelante detalló: "Me duermo temprano, como bien y no salgo de noche. Trato de hacer las cosas bien pero soy propenso a tener desgarres. Me pongo mucho en comparación con Renato Ibarra, que es un jugador muy rápido y explosivo, y también tiende a tener lesiones musculares".

"Son cosas que no podemos evitar, es parte del futbol. En cuanto al tema de la mentalidad por el tema de los minutos sí afecta, a mí me encantaría estar jugando pero son etapas. Hoy que no me toca no recrimino nada", culminó el delantero.

