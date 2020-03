La AMFpro emitió un comunicado apoyando a Damm

Lo realizado por Jürgen Damm no cayó para nada bien en el mundo Tigres. A la directiva, como al Tuca Ferretti, no les gustó que el jugador no quiera renovar con Los Felinos, para así poder irse libre en el próximo mercado.

Damm tiene su futuro organizado porque, según las distintas informaciones cercanas a él, su destino está en la MLS, para jugar en Atlanta United. Por ese motivo, desde los auriazules no lo tienen en cuenta, por lo que deberá solamente entrenar en este semestre.

Por el contexto que atraviesa el extremo de 27 años, es que la Asociación Mexicana de Futbolistas salió en apoyo a su colega mediante el siguiente comunicado:

“El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores emitido por la FIFA, en su artículo 18 apartado 3, indica que un Jugador es libre de firmar un contrato con otro club si su contrato ha terminado o terminará en un plazo de seis meses".

“Existe jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que estima que el entrenamiento en solitario, el hostigamiento y la presión a un Futbolista para obligarlo a aceptar o realizar acciones con las que no está de acuerdo, se consideran discriminatorias”, expusieron en el comunicado difundido en las redes sociales.

Habrá que esperar si, finalmente, Ferretti lo tiene en cuenta en los partidos venideros, o si mantiene la postura firme.

