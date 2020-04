La FIFA y la Ley Federal del Trabajo permiten reducir salario de los jugadores de la Liga MX

Las medidas de aislamiento debido a la pandemia por coronavirus han generado que las ligas deportivas alrededor del mundo hayan tenido que entrar en pausa momentánea, y muchos torneos ni siquiera han podido entregar una fecha tentativa sobre el eventual regreso a las canchas, por lo que los prácticamente nulos ingresos económicos por conceptos de televisión, tickets, ausicios y demases podrían causar un hueco en las finanzas de los clubes.

Según la FIFA, la situación laboral de los profesionales del fútbol en México le compete directamente a la Ley Federal del Trabajo, por lo que si el país entra en estado de emergencia debido a la pandemia, la entidad cuenta con total autoridad jurídica para realizar una eventual reducción del salario de los jugadores, y así lo explicó Ricardo Galicia, presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la CDMX.

“Es una situación extraordinaria. Nunca en la historia de México se ha aplicado este artículo. Atendiendo al principio de buena fe contractual, las dos partes tendrán que darse a entender para generar acuerdos que permitan atender de la mejor manera lo que está sucediendo”, dijo en conversación con El Economista, donde el abogado deportivo Ricardo de Buen también dio su punto de vista en relación al tema.

“Lo que hace la FIFA es remitir a la reglamentación de cada país. No necesariamente se tiene que recurrir a esta situación, los empresarios pueden encontrar distintos mecanismos legales de acción. Lo mejor es que los que menos ganan encuentren menor reducción”, detalló de Buen, restándole dramatismo a la situación.

Dado que la situación no tiene precedentes, existe una suerte de "hueco legal" que permitiría que, de llegar al momento que menciona la Ley Federal del Trabajo, queda en manos de cada club decidir si se acogen o no a la solución que, de todas maneras, no es una determinación sostenible a largo plazo.

Lee También