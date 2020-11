La LBM no jugó ni la mitad de su temporada y ya la dan por acabada

A mediados de este año se anunció la creación de la Liga de Balompié Mexicano que llegaba con el fin de darle una oportunidad a aquellos jugadores y equipos que no tenían una chance en la Liga MX o en la Federación Mexicana de Futbol. Sin embargo, la naciente liga mexicana ya la dan por acabada por los escándalos que ha tenido en las últimas semanas.

Al borde del abismo se encuentra el organismo que preside Carlos Salcido, quien en el día de ayer renunció vía WhatsApp, pero luego desmintió esto vía redes sociales. Sin embargo, esta situación es la punta del iceberg del caos que reina en este organismo de futbol.

Según ESPN los propios empresarios que conforman la LBM dan por terminado al proyecto que no llegó a cumplir un año de vida. "Se acabó la Liga LBM porque hay cuatro equipos más que no traen lana y otros cuatro con el beneficio de la duda", expresó una fuente a la cadena deportiva.

Es que 5 de los 20 equipos ya no forman parte de esta organización porque no dan garantías económicas. Entre ellos se encuentra Xalapa de Veracruz que fue desestimado por no presentar la documentación necesaria en tiempo y forma, mientras que Atlético de Ensenada ya que no daba garantías financieras paras llevar adelante el proyecto, al igual que Faisanes.

Por otro lado, a estas tres instituciones se suman la salida de Atlético de Jalisco y de Lobos de Zacatepec, mientras que se revisará la situación que viven Club Veracruzano de Futbol, San José, Acaxees y Acapulco. A su vez, en el martes se confirmó que la cadena WCN Television dejaba de transmitir sus partidos, por lo que la Liga de Balompié Mexicano está al borde del abismo.

