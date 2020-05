La alternativa que propone Concacaf a la fusión de la MLS y la Liga MX

Después de decidir la eliminación del Ascenso MX y reordenar el futbol mexicano, la FMF evalúa la posibilidad de una posible fusión entre la MLS y la Liga MX. Si bien se trata de una idea a futuro, una voz importante como la del presidente de Concacaf, Victor Montagliani, opinó al respecto y planteó otra alternativa para la competencia entre clubes de Estados Unidos y México.

"No sé si es información que se está filtrando en las oficinas de MLS o Liga MX, pero creo que tienen otras prioridades en este momento", expresó el directivo en el medio canadiense One Soccer sobre los problemas acontecidos por la pandemia de Coronavirus que deben tratar las ligas nacionales.

El canadiense que dirige el futbol de centro y norteamérica desde 2016, fue muy cauteloso con el proyecto de la unión y lo comparó con otros deportes: "Esto no es como la fusión entre la AFL y la NFL en el futbol americano, no es tan fácil. No se trata de ligas fusionándose, sino de países, así que empezando por ahí ya es una dinámica diferente".

Además, Montagliani indicó que, al tratarse de una fusión poco convencional en el futbol, debe tener el visto bueno de las autoridades internacionales. "También se involucraría la gobernanza de Concacaf y la de FIFA, además de las reacciones de otras Confederaciones porque ya puedo ver a los europeos levantando las cejas ante esto", manifestó.

Por último, planteó otra opción para ver juegos entre equipos mexicanos y estadounidenses: "Nosotros ya tenemos una versión de eso con la Champions League, un torneo que rediseñamos hace dos años y ahora buscamos expandir el torneo para tener más encuentros y más equipos. En el corto y mediano plazo ese será el vehículo para contar con los duelos entre MLS y Liga MX de los que la gente y los aficionados están hablando".

