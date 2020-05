La dura advertencia de Layún sobre el regreso del futbol a la Liga MX

El pasado 15 de marzo, hace exactamente 50 días, las autoridades decidieron suspender el futbol mexicano. El rápido avance del coronavirus obligó a que los equipos dejen de disputar los respectivos encuentros que estaban programados para evitar que el contagio continúe expandiéndose en todo el territorio. Y desde aquel entonces, los jugadores de cada club se vienen entrenando en sus hogares.

Al día de hoy, en el territorio azteca hay más de 22.000 casos positivos y más de 2.000 muertes. Cifras que sin dudas preocupan en la población. Sin embargo, dirigentes esperan que la actividad en el futbol regrese en el corto plazo, algo en lo que Miguel Layún no concuerda.

"El Clausura 2020 se jugará completo. Terminaremos el torneo y la Liguilla completa", sostuvo Enrique Bonilla, presidente de la FMF.

Pese a que la Liga MX asegura que reanudará la actividad cuando el Gobierno lo decida, el hombre de Rayados manda una advertencia: "No soy partidario de jugar tal y como están las cosas actualmente porque, aunque esté controlada la curva (epidémica), todavía el riesgo es alto. De nada sirve haberme cuidado 40 días si después voy a salir a jugar un fin de semana y voy a exponer a mi familia".

En diálogo con diario As, y luego de haber superado un cáncer, Layún le dio un valor más importante a los pequeños detalles y no a lo material: "Hoy en día vivimos una situación más global. Cuando me dan la noticia valoras un poco mas ciertas cosas que antes no le debas el debido valor. Hoy en día vivimos a un ritmo de vida que no lo veo sano, la sociedad te lleva a darle importancia a cosas que no las tienen".

"Si tienes buen coche, buena casa, una buena joya. Cosas materiales que no tienen sentido y te das cuenta de que solo son eso, materiales. Gustos que están perfectos querértelos dar, pero son innecesarios. Hay que darle valor a otras cosas, disfrutar de la familia, el quedarme acostado en el pasto húmedo al terminar un entrenamiento, cosas que antes no les daba el valor suficiente", agregó el ex-Porto.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre durante la cuarentena? "En casa hacemos la cuarentena al pie de la letra. Hay bastante gente que todavía piensa que es cachondeo. Soy un chef de alto nivel. Me van a dar una estrella Michelin. Me sale muy bien el cereal con leche, las quesadillas… nada que incluya un sartén", respondió, entre risas el defensor.

