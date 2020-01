La polémica frase de Paco Jémez sobre el arbitraje en México

Si hay uno de los personajes más polémicos que ha tenido el futbol mexicano, ese es Paco Jémez. Su manera de expresarse antes los medios de comunicación siempre dio que hablar.

El exentrenador de Cruz Azul, hoy en el Rayo Vallecano de España, extraña la Liga MX, sobre todos los motivos, al arbitraje.

"A mí en eso me gustaban mucho los mexicanos. Los mexicanos, te cagabas en su padre y ellos se cagan en tu madre, y tirabas para adealnte y seguía el futbol y no pasaba absolutamente nada", comentó en una entrevista con AS.

Por otro lado, el DT español mostró sus ganas por tener una segunda etapa en la Máquina Cementera: "Mi experiencia fue fantástica, sensacional. Ojalá que se de la vuelta, hay equipos muy buenos, pero me gustaría volver a Cruz Azul".

Lee También