Luego de un comienzo irregular de temporada, Tigres UANL parece haber revivido con los dos triunfazos ante Alianza FC y Pumas UNAM.

Mucho tiene que ver André-Pierre Gignac en esta levantada, autor de cinco goles en estos dos encuentros. El francés, además, convirtió uno de los mejores goles del año ante los Felinos.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Ricardo Ferretti habló sobre el presente de su equipo y un periodista lo puso en aprietos con una pregunta. ¿André-Pierre Gignac es el mejor delantero que dirigió en su carrera?

Máximos goleadores de la Liga MX en la temporada 2019-2020 hasta ahora:



19 André-Pierre Gignac

18 Mauro Quiroga

15 Rogelio Funes Mori

14 Jonathan Rodríguez

13 Ángel Mena, Franco Jara y Nico Ibáñez pic.twitter.com/AS3b0zlSEQ — Rafael Rivera (@RafaDato2) March 2, 2020

"No me gusta hacer comparaciones porque alguien va a perder, no me gusta porque en todo el tiempo que he estado de jugador y ahora entrenador han pasado por mí muchísimos buenos jugadores", contestó el Tuca.

Más adelante añadió: "André no es la excepción, es un jugador comprometido y que siempre va a trabajar para lograr más individualmente, pero la mentalidad nuestra es que se logren los objetivos que pretendemos".

"Naturalmente si tú tienes el mejor portero, los mejores defensas, los mejores medios y delanteros pues las posibilidades son mayores", sentenció el estratega.

Lee También