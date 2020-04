La promesa de Verónica Rodríguez por si Pumas sale Campéon

Una de las periodistas más completas de los medios de comunicación, cuenta con una habilidad envidiable a la hora de desempeñarse en la televisión y se encuentra en una posición verdaderamente buena en Fox Sports. Sí, hablamos de Verónica Rodríguez.

Les comparto un poquito de mi ������ https://t.co/BBHTaYSZfp — Vero Rodríguez (@verockstar) April 24, 2020

Seguramente sea una de las celebridades del momento en la tv mexicana y, con una gran predisposición, dialogó de manera exclusiva con Bolavip.

La comunicadora habló de su presente en una de las cadenas más importantes y, sobre todas las cosas, de su relación con el equipo de sus amores.

De mis festejos favoritos en la historia ��⚽️ @BrunoMarioni https://t.co/x6maelZNTg — Vero Rodríguez (@verockstar) April 24, 2020

Verónica resaltó: "Toda mi familia es aficionada de Pumas, así que el domingo siempre iba al estadio. Cuando jugaba de visita nos juntábamos con el pretexto de verlos. Siempre fue el vínculo familiar. En año nuevo, a las 12, en vez de las campanadas ponían el himno de los Pumas. Ahí vi lo que despierta el deporte".

"A mis Pumas los veo con mucho amor. Me da miedo ver cómo va a terminar todo si se reanuda la liga. Me sorprendió gratamente el nivel que mostraron en cada línea en las primeras cuatro jornadas, después se complicó obtener la victoria. Luego vino el clásico frente al América, que no se ganó por errores infantiles. De todos modos, eso da la esperanza de que si se ajustan un poco las tuercas podrían mejorar", señaló al analizar el accionar de los Felinos en el Clausura 2020.

Por último se animó a realizar una promesa por si su querido Pumas sale Campeón. "Si conseguimos algún título este año voy a tatuarme un pumita chiquito".

