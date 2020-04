Vero Rodríguez: "Me considero una de las figuras más completas del periodismo deportivo"

El hombre es un animal de costumbre. Como tal, cualquier elemento rutinario de su vida que sea modificado puede traer serias consecuencias, y vaya que hay gente que naturalizó por completo ver a Veronica Rodríguez en las pantallas de 'Fox Sports'.

La habilidad que tiene la reportera para poder desempeñarse en diferentes áreas la convierte en una de las periodistas más completas en el rubro deportivo, y ella no reniega de su condición.

En charlas con Bolavip, La Güera se refirió el rol central que ocupa en la actualidad: "Considero que soy una de las figuras más completas del periodismo deportivo, sobre todo por la cantidad de deportes que disfruto. Me gusta mucho la WWE, el futbol me fascina desde pequeña, la Fórmula 1, el deporte motor. Que te apasione un deporte te permite hablar de otros. Entiendes mucho cómo le habla el atleta a su gente y el equipo o institución a sus aficionados. De mí, el público obtiene esa pasión que los identifica y que también va de la mano del rol de la mujer en México. Hay muchas opciones de periodistas, y a mí me elijen por lo que traslado todos los días en televisión".

De momento, ¿cómo llevas la cuarentena?

"Soy una persona que le encanta estar en su casa, así que mi día a día no cambió. Lo que más me cuesta es estar lejos de mi familia y no poder ir a México. Tengo días tranquilos y otros en los que estoy muy nerviosa. Estoy con el ánimo a tope para hacerlo llevadero".

¿Cómo es tu nueva vida en Estados Unidos? ¿Qué extrañas de México?

"Apenas llegué a Estados Unidos vino la cuarentena. Llevaba más de diez años viviendo sola, ahora disfruto mucho cocinar, estar en familia y compartir pasiones. Estaba acostumbrada a ver futbol sola, por ejemplo. De México lo que más extraño, además de mi familia y mis amigas, es la comida".

¿Te divierte que los medios hablen de ti? Más allá de tu trabajo en televisión, ¿te gusta ser una persona conocida o tiene muchos puntos negativos?

"Me pone nerviosa, aunque me emociona aparecer porque soy una figura pública. Tengo mucha ansiedad, así que siempre deseo que hayan escrito algo bueno de mí y que el que lo lea pueda cambiar algo. Cada vez que veo que publicaron algo, tengo unos cinco segundos de ansiedad".

¿Cuáles consideras que son tus virtudes tanto en lo laboral como en tu vida general?

"Tengo una virtud muy grande que se combina en ambos lugares: la honestidad. Lo que ves es lo que soy. Hablo de la misma manera y me apasionan las mismas cosas tanto en 'Agenda Fox Sports' como en el sillón de mi casa. Es una transparencia absoluta. Eso ayuda mucho al público a que se identifique con uno".

¿Quién te inculcó el amor por el deporte en general?

"Mi papá. Toda mi familia es aficionada de Pumas, así que el domingo siempre iba al estadio. Cuando jugaba de visita nos juntábamos con el pretexto de verlos. Siempre fue el vínculo familiar. En año nuevo, a las 12, en vez de las campanadas ponían el himno de los Pumas. Ahí vi lo que despierta el deporte".

La cuarentena frenó tu intención de "alejarte de las pantallas por un tiempo". ¿En estos días repensaste esa idea?

"No me quería alejar de la pantalla, pero nunca había tomado una decisión personal. Todo lo hacía por el trabajo. Encontramos con 'Fox' la manera de estar comunicando desde donde estoy hoy por hoy hasta que sucedió esta situación. A mí lo que más me gusta es hablar de deportes y no quiero dejar de hacer eso nunca".

¿Te gusta lo que haces en 'Fox Sports'?

"Me encanta lo que hago en 'Fox Sports'. Imagínate una chamba en la que puedas hablar de lo que más te apasiona, te puedas "pelear" con la gente y que esa gente se convierta en tu familia porque los ves todos los días. Puedo hablar de lo que yo quiera y además es lo que más me apasiona".

¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Qué crees que debes mejorar?

"Mis próximos objetivos son encontrar la manera de seguir en contacto con las personas y de seguir hablando de deportes a través de las pantallas. También quiero reforzar mucho mis redes sociales, soy súper reservada. Lo estoy haciendo de a poco".

Hace poco comentaste que antes de ingresar a 'Fox', tu sueño era entrevistar a Miguel Herrera. ¿Qué te llama la atención de su persona?

"El Piojo representa mucho al futbol mexicano. El haber jugado en Toros Neza y en el seleccionado. Haber sido técnico y cómo habla en los medios. Creo que podías hacerle muchas preguntas. Con él puedes hablar de técnica, de pasión, de victorias, fracasos, aficionados. En el cásting para entrar a 'Fox Sports' me dijeron que piense que lo estaba entrevistando. Eso para mí fue un alivio. Además se ve muy abierto, así que puedes hablar de un montón de situaciones personales".

¿Cómo ves a tus Pumas? Si el torneo se reanuda, ¿los ves como candidatos al título?¿Prometes algo si consiguen algún título este año?

"A mis Pumas los veo con mucho amor. Me da miedo ver cómo va a terminar todo si se reanuda la liga. Me sorprendió gratamente el nivel que mostraron en cada línea en las primeras cuatro jornadas, después se complicó obtener la victoria. Luego vino el clásico frente al América, que no se ganó por errores infantiles. De todos modos, eso da la esperanza de que si se ajustan un poco las tuercas podrían mejorar. Generalmente comienzan muy bien y en los momentos imporantes le falta cerrar, entonces los veo con precaución. Si conseguimos algún título este año voy a tatuarme un pumita chiquito".

¿Cómo es estar casada con un luchador de la WWE? ¿Hay algo particular?

"Estar casado con un luchador del WWE es divertidísimo. Ambos entendemos el trabajo de cada uno y nos extrañamos mucho cada vez que viajamos. Creo que somos almas gemelas. Me la paso riendo y le puedo contar absolutamente todo. Nunca me imaginé dar un cambio de 180 grados para estar con alguien".

Lee También