La regularidad: el aspecto que Vicente del Bosque alabó de Hugo Sánchez

España vio los mejores momentos de Hugo Sánchez como futbolista. Cinco veces seguidas campeón de goleo de la liga, demostró toda su calidad entre sus pasos por Atlético Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano al marcar 234 veces. Un entendido del futbol español como Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010, recordó al Pentapichichi y destacó su regularidad goleadora.

"En su época fue un jugadorazo en todos los sentidos. Un goleador de los que no quedan, de los que no hay. Ya en el Atlético de Madrid tuvo una brillante historia, luego con el Real Madrid igual", comenzó el ex entrenador de 69 en declaraciones a Futbol Picante. Cuando Hugo jugaba en el club Merengue, el DT dirigía al equipo filial del club.

El técnico que también ganó la Eurocopa 2012 con España, resaltó la cualidad que llevó al mexicano a convertir tantos goles. "Siguió haciendo siempre lo mismo, de una regularidad grandísima y pasaban muy pocos partidos en que dijeras lleva seis, siete partidos sin hacer un gol. Yo no recuerdo a Hugo Sánchez que pasara seis o siete partidos sin meter algún gol", sostuvo.

Del Bosque no ahorró elogios y opinó que Sánchez fue "un jugador singular, especial y goleador". "Al fin y al cabo es el que remata y termina la obra que hace el resto del equipo", concluyó sobre el ex delantero que ganó cinco ligas españolas con el Real Madrid.

La temporada más espectacular fue la 1989/1990, en la que marcó 38 goles, recórd que sólo igualaron o superaron Telmo Zarra, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luis Suárez. La particularidad de esa marca fue que todas las conquistas fueron a primer toque, hito aún no alcanzado.

