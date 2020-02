El término cruzazulear forma parte del lenguaje popular de México. Según la Academia Mexicana de la Lengua el verbo alude a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. Se trata de un neologismo. La palabra no fue aceptada por la Real Academia Española por no ser una voz de uso generalizado y porque necesita un tiempo considerable de uso que no tiene.

Después de la remontada sobre la hora que logró La Máquina ante el Portmore United con goles en los minutos 94 y 98, los aficionados se divirtieron porque el equipo jamaiquino sufrió una cruzazuleada, justo frente a Cruz Azul.

Una Cruzazuleada invertida. El mundo está de cabeza. pic.twitter.com/Upp2oovTJf — Havuck El Robot (@HavuckElRobot) February 19, 2020

A su vez, otros fanáticos se enfocaron en el buen momento del equipo para armar sus memes. Mientras algunos utilizaron la figura de Jesús Corona para criticar el mal partido de Sebastián Jurado.

Yo viendo que El Cruz Azul no aplica la Cruzazuleada y gana en los últimos minutos en su partido de la #Concachampions y fuera de casa.#CruzAzul pic.twitter.com/hLuDJo5Hav — Thal (@thalmusa) February 19, 2020

