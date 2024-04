El FC Barcelona confirmó que Xavi Hernández seguirá al frente del plantel, por lo menos, hasta el final de su contrato, fijado para el 30 de junio del 2025. Fue mediante una conferencia de prensa de la que participó el entrenador junto al presidente de la institución blaugrana, Joan Laporta, este jueves 25 de abril al mediodía de Europa Central.

”Tengo la satisfacción de comunicar que Xavi continúa como entrenador del Barcelona. Ya saben que a mitad de temporada se planteó dejarlo, pero ayer hablamos y me transmitió que tiene la ilusión de continuar con el proyecto, la confianza, la ambición para encarar un proyecto en el que ya ha ganado. Desde el primer momento supimos que esta ambición es una buena noticia para el Barcelona. La estabilidad para tener éxito es una máxima”, señaló la autoridad principal del Culé.

En esa misma línea, Joan Laporta agregó que la continuidad de Xavi Hernández es clave para ir por los objetivos: ”En mi experiencia como presidente siempre he apostado por la estabilidad. Xavi es muy del Barça. Participamos y compartimos un sentimiento barcelonista. El equipo tiene gente joven y también necesita estabilidad. Y Xavi es una referencia para los jóvenes”.

Las palabras de Xavi Hernández en la conferencia de prensa que se confirmó su permanencia como entrenador del Barcelona

Xavi Hernández había comunicado el 27 de enero, tras la derrota con el Villarreal 5 a 3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, que dejaría de ser el entrenador del Barcelona una vez terminada la temporada. No obstante, este jueves, en la conferencia de prensa que se desarrolló en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, explicó los motivos por los que cambió de opinión.

”Soy muy del Barça, soy un hombre de club. Lo importante es pensar en la entidad. Ayer nos reunimos, puse el cargo a disposición, pensando que soy un hombre de club. Pero intuyo una confianza por su parte, por la junta, por Deco. Estoy muy agradecido a toda la junta”, destacó el nacido en Tarrasa.

En ese mismo sentido, remarcó el rol central de los jugadores y de los hinchas para no bajarse antes de tiempo: ”Han sido muy importantes los jugadores en este cambio de decisión. Me han hecho creer que este proyecto debe continuar y yo creo que no está acabado, a pesar de que esta temporada no hemos conseguido títulos. Y la afición también me ha hecho ver que debo continuar y también es una de las razones para continuar. Me veo con capacidad y mi staff me lo ha hecho saber. Pienso lo mejor para el club”.

Xavi Hernández ya piensa en la próxima temporada

Xavi Hernández sabe que la temporada actual, aunque faltan 6 partidos por LaLiga, está prácticamente acabada. Por eso, pone el foco en la campaña que viene. ”Dije que me iba y la dinámica ha sido positiva, pero ayer nos reunimos y todos queremos lo mejor para el club. Creo que es lo mejor, pero ahora a trabajar’‘, subrayó.