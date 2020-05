Las cifras que podrían complicar la salida de Mozo y Montes al Galatasaray

La pandemia causada por el coronavirus deja en la incógnita cómo será el próximo mercado de transferencias en el futból mundial. Es por eso que las cifras que se manejarán todavía siguen en el aire y luego del golpe económico que sufrieron los clubes los números de las negociaciones podrían bajar.

Alan Mozo y César Montes son dos jugadores que podrían emigrar pronto a Europa. Ambos defensas mexicanos han llamado la atención en el extranjero y algunos clubes en el Viejo Continente ya se fijaron en ellos. Sin embargo, el alto costo de la carta frenaría la salida de los dos jugadores.

En el caso de Montes, se sabe que Rayados de Monterrey le ha puesto un costo de 8 millones de euros, lo cual pocos clubes estarían dispuestos a pagar. La crisis que provocó la pandemia del coronavirus ha obligado a los equipos a ajustar sus finanzas, por lo que el alto costo del ‘Cachorro’ podría frenar su salida.

Galatasaray SK de la Superliga Turca busca hacerse de los servicios de dos zagueros mexicanos de cara a la próxima temporada: Alan Mozo (����, 23 años) y César Montes (����, 23 años). El alto precio en la carta de ambos está siendo impedimento para concretar la operación. pic.twitter.com/mOrCcIbFdY — Transfer Liga MX. (@TransferLigaMX) May 30, 2020

Por otra parte, de Mozo no se ha detallado cuánto piden los Pumas por él. No obstante, los universitarios no lo dejarán marchar con facilidad ya que tratarán de aprovechar el interés en el defensa lateral para generar ingresos en el club y poder reforzarse. El Galatasaray es uno de los clubes interesados, tanto en Montes como en Mozo, pero por su alto costo podría dar marcha atrás.

El estado económico del club turco es una incógnita y no se sabe cuánto estarían dispuestos a pagar para comprar a los mexicanos. Aunque por ahora, habrá que esperar...

