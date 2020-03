Robert Siboldi contó las medidas que tomará Cruz Azul por el coronavirus

La Federación Mexicana de Futbol aún no tomó la totalidad de las medidas preventivas como en otros países, por lo que por el momento los jugadores de la Liga MX deben presentarse a entrenar con normalidad.

En cambio, Robert Siboldi, entrenador de Cruz Azul, declaró en La Última Palabra que las inferiores de La Máquina deberán quedarse en sus casas: “Estamos bastantes empapados y sabemos lo que debemos hacer gracias a los médicos. Ya se empezaron a tomar decisiones, ya que de la Sub-15 para abajo no se presentarán a entrenar”.

No obstante, por el momento, los mayores sí deberán presentarse, aunque entrenar no quiere decir que se haga bajo las mismas costumbres y el estratega contó qué medidas puede tomar el club a partir del miércoles, si es que no hay cuarentena.

“Los que estaremos mañana, si es que entrenamos, están los recaudos de entrenar en grupo, no comer todos juntos, sino de a dos. Estar en lugares precisos y necesarios. O no estar todos juntos en el vestidor”, contó el entrenador en La Última Palabra.

ESPERA QUE NO EXISTAN CONTAGIADOS EN LA MÁQUINA#LUP Robert Dante Siboldi compartió que no se debió jugar el Clásico Joven contra América en el Estadio Azteca; el equipo se mantiene bajo revisión a causa de la emergencia por el coronavirus (COVID-19): pic.twitter.com/o4CGUptlYo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2020

Siboldi, que viene de uno de los mejores fines de semana de la temporada luego de la victoria ante América, cree que el clásico joven no debió haberse jugado para prevenir el contagio del coronavirus.

