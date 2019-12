Las mejores frases de los jugadores de Rayados en los festejos

Monterrey finalizó un 2019 perfecto, tras vencer al América, dar la vuelta olímpica en el Estadio Azteca y levantar el trofeo del Apertura.

Los jugadores ya están de regreso en territorio regiomontano y participaron de festejos junto a miles de fanáticos que asistieron a lo alrededor del Gigantes de Acero.

Luego de bailar y cantar, algunos de ellos hablaron al público y dejaron sentidos mensajes.

Antonio Mohamed: "Lo prometido es deuda. Aquí está, es de ustedes y para ustedes. Muchas gracias por confiar, por creer en nosotros, los llevo en el corazón. Saben lo que siento por este club, por esta camiseta, todo al cielo".

Lionel Vangioni: "Agradecerles a los aficionados por creer en nosotros, por acompañarnos en este camino que fue duro. Solamente decirles que lo disfruten mucho, que nosotros vamos a descansar unos días y vamos a volver por el bicampeonato".

Rogelio Funes Mori: "Sólo agradecer a todos ustedes por creer. ¡Arriba el Monterrey".

Celso Ortiz: "No me cabe duda que la gente va a querer más, no me cabe duda, estoy muy feliz y también ellos. Así que a disfrutar el momento".

